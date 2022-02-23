«Белый цвет может стройнить»: Орбакайте предстала в атласных брюках и блузке с рукавами-буфами

Певица в монохромном образе восхитила не только друзей, но и стилиста-имиджмейкера Диану Плиско.

Кристина Орбакайте в прошлом году отпраздновала юбилей. Многие поклонники с трудом поверили, что певицей исполнилось 50 лет. Она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Сама Алла Пугачева восхищается чувством стиля своей дочки. К слову, недавно артистка вернулась из отпуска и побывала в гостях у мамы. Она похвасталась сапогами, которые подарила ей родительница.

Обычно Орбакайте посещает премии и светские рауты. Она предпочитает выглядеть женственно, но не боится экспериментировать со стилем.

На этот раз певица поделилась кадром, на котором предстала в монохромном образе. Она позировала в белоснежных брюках прямого кроя и блузке с рукавами-буфами и лентами вместе воротника. Лук дополнила шляпка и туфли на шпильке.

Кристина добавила красок, сделав макияж с розовыми тенями.

«Сегодня 22.02.2022 — зеркальная дата! Волшебное сочетание. Сегодня можно изменить Жизнь к лучшему. Все шансы на успех — на вашей стороне!» — написала звезда.

Поклонники и друзья осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Белый цвет может стройнить. Особенной в случае Кристины. Она и так стройная, а также достаточно высокая. В ее случае белый будет вообще отлично смотреться. Существует мнение, что черный все скрывает, а белый наоборот — увеличивает в объемах. Но на самом деле, вес наоборот. В черном вы будете как такое пятно большое, а белый немножко растворяет вас, потому что нет четкого контура. Блузка с объемным рукавам и бантом — это базовый вариант. В данном случае, блузка еще из атласной ткани, поэтому наряд выглядит более вечерним. Брюки абсолютно классические базового кроя. Отлично, что они не зауженные, не слим. Вместе все отлично смотрится. Плюс эта белая шляпка. Хороший образ для променада или, как в данном случае, для фотосессии. В принципе, очень органично этот образ смотрится на Кристине, потому что она такая вся тонкая и изящная. У нее классические черты лица. Такая одежда ей подходит. Классические брюки со стрелкой прямые от бедра и блуза с бантом, шляпа, белый цвет — отличный образ. Что еще важно. Брюки имеют атласное плетение у ткани и блузка. Все гармонично смотрится. Нет такого, что брюки матовые, а блузка атласная. Это бы резонировало. Все отлично и по фактуре, и по стайлингу», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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