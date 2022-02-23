«Ой! Какая клевая»: 58-летняя Лолита в блестящей мини-юбке и на каблуках сразила красотой ног

Певица приняла участие в фотосессии для глянца. Она получила массу комплиментов от коллег.

Лолита Милявская уже много лет выступает на сцене. Она прославилась как женщина без комплексов. Артистка то набирала вес, то снова худела. При этом она без стеснения выступала в облегающих боди.

В 2020 года певица пережила пятый развод. Когда от нее ушел фитнес-тренер Дмитрий Иванов, она была расстроена. Но буквально за год звезда похудела, сменила имидж и заговорила о новых романах.

Теперь Лолита часто носит короткие платья. Она даже без стеснения позирует в купальнике. На этот раз певица согласилась принять участие в фотосессии для глянца. Она предстала в рубашке оверсайз, завязанную на узел, а также розовой мини-юбке с пайетками. Лук также дополнили туфли. Ей сделали объемную укладку и яркий макияж с акцентом на глаза. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

«Не знаю, можно просто снимать ноги!» — заявила девушка оператор.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Даже многие коллеги осыпали ее комплиментами. «Молодая и красивая!» — заявила ведущая Екатерина Стриженова. «Худышка!» — присоединилась Марина Газманова. «Ой! Какая клевая», — не сдержала восхищения журналистка Ирина Шихман. «Да что же эта за женщина? Просто огонь», «Вы обалденная», «Ох эти ноги! Будто от шеи начинаются» — прокомментировали пост подписчики.

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