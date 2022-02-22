Без макияжа и укладки: 38-летняя Бородина в намокшем мини-бикини попала в кадр

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Примечательно, что Ксения любит отдыхать на роскошных курортах. Обычно она не меньше двух раз в год возит дочек на море.

Не так давно телеведущая провела время на Мальдивах. Это был ее второй отпуск в этом году. Но она решила повеселиться с подругами, пока дети учатся в школе.

После развода с Курбаном Омаровым телеведущая не перестает удивлять поклонников. Она смогла похудеть. Теперь Ксения все чаще носит пикантные наряды, подчеркивающие ее женственность.

И хоть она уже вернулась домой, телеведущая поделилась случайными кадрами с отдыха. Бородину засняли прямо в океане. Камера запечатлела ее под водой в мини-бикини модного цвета «Тиффани». Благодаря трусикам с высокой посадкой ее ноги выглядели еще длиннее.

Ксения была без макияжа и укладки. Она не скрыла свои точеные формы. Телеведущая показала роскошное декольте и плоский живот.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Да, сравнить вас лет 10 назад и сейчас…Разница колоссальная», «У вас роскошная фигурка», «До чего красивая», «Ксения, ну вы просто бомба», «Бикини сидит идеально», «С такого ракурса, что ах», «Обескуражила нас», «Улыбка обезоруживает», «Это красиво», — стали писать пользователи Сети.

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