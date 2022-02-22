«Это ж надо так!»: Niletto рассказал о моменте, когда понял, что добился успеха

Популярный певец Niletto (он же Данил Прытков) выпустил свой главный хит «Любимка» в 2019 году. С тех пор не прошло и трех лет, но уже кажется, что парень закрепился на эстраде достаточно давно.

В новом интервью он вспомнил тот момент, когда к нему пришло осознание достигнутого успеха. Недавно 30-летний исполнитель отдыхал в Таиланде и как-то вечером пошел прогуляться по зарубежному городу в одиночестве. Вдруг он услышал, как в одном из заведений играет его «Любимка».

Niletto вошел в клуб, сказал диджею, что это его песня, получил респект и вышел, как ни в чем не бывало.

«Как будто я какой-то просто уличный тип, не знаю, бездомный, иду такой: «О, моя песня, я же ее пою!» Зашел в лютый клуб, там люди кайфуют, и ушел обратно, — цитирует артиста ТАСС. — Я впервые кайфанул и ощутил весь результат этой песни, успеха. Песни, которая прогремела так широко. И я думаю: «Это ж надо так!» — и вспоминаю, как писал эту песню. У себя на Лагерной, дома, на микрофон за 9,5 тысячи рублей. А сейчас она играет в другой стране, и там люди тусуются».

Добавим, что совсем недавно — 18 февраля 2022 года — вышел первый полноформатный альбом Niletto под названием «Криолит». До этого у певца выходили только мини-альбомы.

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