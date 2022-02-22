Модница в деле: Топурия в пуховике-баллоне и «гномьей» шапке отметилась на прогулке

Кети Топурия регулярно выступает на публике. Она уже больше 15 лет состоит в группе «А’Студио». Певица может похвастаться не только сильными вокальными данными, но и хорошим чувством стиля.

К каждому образу она подходит с большой важностью и старается удивить публику. На сцене артистка чаще всего выступает в платьях, корсетах и костюмах с необычными деталями. А в обычной жизни звезда миксует современные тренды.

Недавно Кети отметилась в кожаном жакете, который актуален в этом сезоне. А вот 22 февраля певица собралась на прогулку. Она покрасовалась в черном костюме с укороченной футболкой и объемном пуховике-баллоне в тон.

Образ артистка решила разбавить шапкой с крупной вязкой. Такие головные уборы стали самыми трендовыми. «Гномьи» шапки носят Ольга Бузова, Клава Кока и другие модницы.

Топурия получила множество комплиментов. Поклонники отметили, что следят за ее образами. «Стильная», «Мне нравится ваш наряд», «С такой фигуркой можно все носить», «Просто чудесная», «Как мне нравится ваш наряд», «Такая красотка», «Кети снова на стиле», «Так просто, но со вкусом», «Вам идет розовый цвет», «Очки крутые! Прям хочу такие же», — стали писать пользователи Сети.

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