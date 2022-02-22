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Певица Оливия Родриго отметила 19-летие в образе розовой ковбойши

Молодая звезда устроила относительно скромный праздник.

Певица Оливия Родриго отметила 19-летие в образе розовой ковбойши
Оливия Родриго. Фото: globallookpress.com

20 февраля свой день рождения отметила восходящая американская звезда Оливия Родриго. В 2022 году актрисе сериалов и певице исполнилось 19 лет.

Свой праздник девушка отметила в одном из баров города Санта-Моника (Калифорния), пригласив небольшую компанию свои друзей. В программе вечеринки были торт со свечами, черные воздушные шары и ковбойские шляпы.

Сама именинница появилась в розовой юбке с надписью «Съешь меня, пожалуйста, я такая вкусная», в розовом кружевном топе и с отдельными розовыми рукавами. Спустя сутки после вечеринки она поделилась фото и видео с празднования в социальных сетях.

Оливия Родриго
Оливия Родриго в свой 19-й день рождения. Фото: instagram.com/oliviarodrigo/

«Спасибо за день рождения, любимые! Мне теперь 19!» — написала Оливия в Instagram.

Напомним, в 2021 году у певицы вышел дебютный альбом Sour и сингл Drivers License, который стал платиновым и сделал девушку известной далеко за пределами США.

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