На стиле: 50-летняя Кудрявцева в силуэтном платье с белыми манжетами подчеркнула стройность

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она знакома со многими артистами, спортсменами и юмористами. Более того, Лера выведывает их сокровенные тайны в шоу «Секрет на миллион».

А вот о своей жизни телеведущая говорит редко. Она предпочитает изредка делиться кадрами с мужем Игорем Макаровым, который младше ее. У звезды также подрастает дочку Марию.

Порой Кудрявцева целыми днями проводит на работе. На днях она вела торжественное мероприятие, где отметилась в вечернем платье.

А вот 21 февраля на съемках телеведущая покрасовалась в силуэтном черном платье с бретелькой, украшенной стразами. белый воротник и манжеты придали строгости образу. В 50 лет Лера может похвастаться стройной фигурой. Она подчеркнула свои достоинства.

Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. К слову, благодаря фасону наряда, она визуально вытянула силуэт, что позволило ей выглядеть выше и стройнее.

«Какая вы стройная», «Лера, безумно хорошенькая», «Ох, у вас отличное платье», «Как мне нравится ваше платье», «Лера, вы вообще не стареете», «Какая красотка», «Все сразу стали тихими, вы там в почете», «Как элегантно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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