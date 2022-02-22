До нитки намокла: Рудова в мини-платье с декольте не скрыла свои округлые формы под дождем

Наталья Рудова является одной из известных певицы. Она снималась в сериале «Татьянин день», а недавно актриса сыграла возлюбленную Дмитрия Нагиева в комедии «Свингеры».

Блондинка обладает стройной фигурой. Она не перестает работать над собой. Артистка часто посещает вечеринки и ездит на моря. Однако не так давно она оказалась в саванне, где снимается в шоу «Звезды в Африке».

Пока у Натальи было свободное время, она успевала купаться и загорать. Актриса хвасталась своей постройневшей фигурой в бикини. Но на этот раз она попала под настоящий ливень.

Блондинка была в силуэтном мини-платье, которое мгновенно намокло. Рудова позировала с намокшими волосами, а по ее декольте стекали капли воды. Она не стала скрывать прелести своей точеной фигуры.

«Когда я улетала в Африку, мне так надоел снег, я просто мечтала промокнуть под Летним дождем.. И вот, в первый же день, случился невероятный ливень..Я бегала босиком под дождем как ребенок! Радовалась и смеялась от счастья… Обожаю летний дождь», — высказалась звезда.

Поклонники были взбудоражены. Многие осыпали ее комплиментами. «Королева красоты!», «Платье идеально сидит», «Очень горячо», «Ох, все показала», «Я тоже без ума от дождя!», «Как это соблазнительно», «Просто красотка», «До чего хороша», «Выглядишь круто», — стали писать подписчики.

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