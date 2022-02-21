Без прикрас: Бузова прикрыла свои формы одним полотенцем, представ в ванной

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Однако в прошлом году артистка изменила свою жизнь, покинула проект и стала сниматься в новых передачах.

Более того, она стала больше путешествовать. Пока лишь ее личная жизнь не сложилась. Ее роман с Давой завершился тяжелым расставанием. Она после таких переживаний решила скрывать свою личную жизнь.

Но на остальные темы Ольга смело разговаривает. Более того, она не перестает работать над собой. В Африке телеведущая не только снимается в шоу, но и успевает веселиться с Михаилом Галустяном.

Вечерами она порой предстает в ночных сорочках. А на этот раз Бузова запечатлелась обнаженной, прикрывшись банным полотенцем. Она отметилась без макияжа и укладки. Звезда блеснула красотой.

«Ложусь спать. Планировала лечь в 11, а у нас сейчас 12. Потому что подъем ранний, в 6 утра. Но вечерние процедуры в Африке занимают очень много времени. Нужно все намазать, делать домашний уход за лицом. Месяц без косметолога», — заявила артистка.

Однако поклонники посчитали, что она в отличной форме. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну очень красивая», «А тут даже хорошенькая», «Опять мужчин завлекаешь?», «Оля, ну вы уже шоколадка», «Какая прелестница», «Лицо прям свежее, вы похорошели», «А почему прикрылась? Пора уже все показать», — стали писать пользователи Сети.

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