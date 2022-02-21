Засветили прелести: Кока в ботфортах на шпильке и кожаном платье-жакете «оторвалась» с Серябкиной

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках. Ее популярность все больше растет. За последнее время артистка успела спеть дуэтом с Нилетто и Александром Реввой.

Каждая ее песня становится хитом. Также певица не боится экспериментировать с образами. Она часто перекрашивает волосы и носит броские наряды. Примечательно, что звезде нравится подчеркивать свою фигуру.

Недавно Кока вернулась в Москву после гастролей. Она отметилась в шоу «Вечерний Ургант» в джинсах и укороченном пуховике. А вот 21 февраля она отправилась на пресс-ланч «Русского радио».

Там артистка решила отметиться в кожаном платье-жакете и ботфортах на шпильке. Лук также дополнил топ с тесемками. На улице Клава встретила Ольгу Серябкину. Она повеселились перед началом мероприятия.

Певица стала танцевать с ней прямо на улице. Звезды не скрыли свои прелести фигуры. Поклонники осыпали комплиментами Коку.

«Ну что за зажигалочка», «Какие классные», «Оля так изменилась», «Очень классные», «Выглядите бесподобно», «Коротковат наряд! Все видно», «Ох, какая вы красотка», «Умеете восхищать», «Просто бомбочки», «Ножки безупречные», — прокомментировали пост подписчики.

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