«Насколько ты у меня замечательная»: Алексей Щербаков показал, как выглядит его красавица жена

Шоумен Алексей Щербаков в Instagram разместил редкий кадр своей жены Елены. На фотографии она находится в лесу.

Как отметил Алексей Щербаков, все влюбленные уже давно друг друга поздравили с Днем святого Валентина. Он же делает это с определенным опозданием.

«Просто долго не мог найти слов, чтобы описать, насколько ты у меня замечательная. Ну еще и фотку нормальную хотелось найти. Фотку-то в итоге нашел, а вот слов подобрать так и не смог. Скажу банально: «С Днем народного единства». Алексей Щербаков

Напомним, что Алексей Щербаков и его жена Елена вместе уже больше десяти лет. У них в семье подрастают два сына: Данила и Егор.

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