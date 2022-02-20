Вот кто рад дому! Дочь Нюши после длительного отдыха в Дубае с восторгом нацепила пуховик цвета фламинго и пошла гулять

Певица Нюша больше двух месяцев отдыхала в жарких странах. Она специально улетела в Дубай, чтобы ее сын появился там на свет, а потом задержалась в Эмиратах, пока малыш не окрепнет.

Затем она улетела с новорожденным ребенком, мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой на Мальдивы. Она ни капли смущалась, что у нее крошечный малыш и появлялась с ним на пляже.

Сейчас Нюша вернулась в Россию и призналась, что не сразу адаптировалась к новому часовому поясу и климату. А ее сынок и вовсе первое время путал день с ночью, из-за чего артистке приходилось его кормить в темное время суток.

Но вот кто действительно был рад возвращению в Россию, это дочь Нюши Симба. Она с восторгом нацепила пуховик цвета фламинго, вязаную шапку с помпоном и отправилась гулять с мамой.

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