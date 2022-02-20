«Подбираем слюнки»: Ани Лорак в платье с роскошным декольте засветила пышные прелести

Ани Лорак уже давно стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Она продолжает выпускать новые хиты и снимать клипы.

При этом певица всегда уделяет время своей внешности.В 43 года она может дать фору многим более молодым коллегам. Артистка также умело подчеркивает свои достоинства с помощью нарядов. Она любит лосины и брюки по фигуре.

Однако на днях Лорак устроила фотосессию в кожаном платье. Она решила показать разные эмоции. При этом наряд с глубоким декольте подчеркнул ее пышный бюст. Она не скрыла прелести своей фигуры.

Волосы певица выпрямила, а колье дополнили образ. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) принимала разные позы. Платье позволило ей сделать акцент на узкой талии.

«Быть женщиной — это прекрасно, хоть порой бывает очень сложно управлять этой планетой. Но иногда еще сложнее разобраться в себе: чего я хочу на самом деле. Найти тот самый баланс — нелегкая задача, но в этом и есть прелесть бытия. Быть женщиной», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как она выглядит Многие осыпали ее комплиментами. «Бесподобная и настоящая красавица», «Каролина, какая же вы красотка!», «Глаз не оторвать», «Подбираем слюнки», «Какая вы красивая», «Платье идеальное», «Просто нет слов», — стали писать подписчики.

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