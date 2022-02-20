Веселились всю ночь: Бузова в мини-шортах и майке «в обтяжку» блеснула своими прелестями перед Галустяном

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она продолжает строить карьеру даже после ухода из шоу «Дом-2». Артистка уже проявила себя как певица и актриса. Она ведет несколько новых проектов.

Однако Ольга теперь предпочитает больше отдыхать, поэтому не упускает возможности, чтобы повеселиться с подругами. Вот уже три недели она находится на съемках в Африке. Там также оказались Алена Водонаева, Валя Карнавал и другие звезды.

Обычно Бузова едва находила время на отдых. Но на этот раз она позагорала у бассейна, а вечером отметилась на вечеринке у костра. Для нее подарили стейк на мангале.

Телеведущая была в джинсовых мини-шортах и белой обтягивающей майке. Она отказалась от лифчика. Ольга танцевала и веселилась у костра с Михаилом Галустяном. А потом они стали прыгать со стула, что стало для них традицией.

Телеведущая не скрыла прелести фигуры. Она делилась своим хорошим настроением. Бузова уже предвкушает окончание проекта и признается, что волнуется.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая девочка», «В шортах прям идеально», «Чего-то нет! Оль!», «Ну до чего вы веселые», «Классные», «Отличная тусовка получилась», «Вы с Мишей прям нашли общий язык», «Фигурка хорошенькая», «Вы уже стали стройнее», — стали писать пользователи Сети.

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