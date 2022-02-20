Красотка в мерцающем платье: Брежнева поделилась кадрами с повзрослевшей дочкой от украинского бизнесмена

Вера Брежнева является одной из самых известных бывших солисток группы «ВИА-Гра». Примечательно, что когда она впервые выступила с коллективом, у нее уже росла дочка Соня, рожденная от Виталия Войченко.

Но они были вместе недолго. Второму избраннику украинскому бизнесмену Михаилу Киперману артистка родила дочку Сару. Их брак распался в 2012 году. А вскоре звезда тайно сыграла свадьбу с Константином Меладзе.

Брежнева не скрывает, что хочет родить ребенка от нынешнего мужа. Ее старшая дочка учится в США и уже давно стала самостоятельной, а вот Сара учится в школе в Киеве. Недавно певица отпраздновала свой день рождения.

Соня не смогла приехать, а вот младшая наследница пришла и поздравила маму. Вера поделилась трогательным фото, на котором предстала с девочкой. Сара была облачена в платье с мерцающими звездочками.

Поклонники поразились тому, как выросла и похорошела дочка Брежневой. Многие отметили, что она стала еще большепохожа на маму. «Дочка такая красивая», «Я Сару не узнала», «Вот это гены! Дочка выросла и скоро вас перерастет», «Как вы похожи с Сарой», «Слов нет», «Ну просто идеально», Милая девочка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на вечеринке была и мама звезды Тамара Галушка.

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