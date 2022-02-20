«Оля, какой вид»: 36-летняя Бузова в алой сорочке продемонстрировала свое роскошное декольте

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит привлекать к себе внимание. Однако личная жизнь стала для нее запретной темой после расставания с Давой.

Она погрузилась в работу. В этом году артистка не только снимается я ряде проектов, но и обещает снова сыграть в театре. А пока она находится в Африке на съемках с Михаилом Галустяном, Аленой Водонаевой и Валей Карнавал.

В последнее время Оля часто дефилирует в шортах и юбке. Она поправилась за прошлый год и пытается вернуться в форму. Но это не мешает телеведущей демонстрировать свои формы.

На этот раз она решила покрасоваться перед сом в алой сорочке певица стала танцевать смелые танцы. Бузова засветила свое декольте. Она показала ложбинку во всей красе. Артистка кокетливо брала подол в руки, обнажая прелести.

К слову, днем Ольга покрасовалась в не менее пикантном образе. В перерыве между съемок она запечатлелась в топе и кожаных шортах. Звезда подчеркнула изгибы своих форм.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Вот это огнище», «Вы прям цветете», «Оля, какой вид», «Очень красивая», «Фигурка клевая», «Завлекает мужчин», «Однотипные видосы», Опять танцуешь, не для кого, как отчаяние«, «Откуда такое декольте?», «Хороший пуш-ап», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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