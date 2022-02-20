Хит сезона: Валерия вслед за Пугачевой щегольнула в плюшевой шубке Тедди цвета сочной травы

Валерия предпочитает строить карьеру певицы. Она преуспела в своей сфере. Артистка выпустила множество хитов. Она не раз гастролировала по России. Ее верной опорой является Иосиф Пригожин.

Она не скрывает, что порой целыми днями проводит на съемках. Однако даже в 53 года певица готова продолжает выступать.она следит за фигурой и может дать фору даже более молодым исполнителям.

Недавно Валерия решила снять новый клип. Она записала трек с исполнителем, чье имя хранит в тайне. Примечательно, что на днях певица приехала в Санкт-Петербург. В перерыве между съемок она успевала отдыхать в доме на колесах.

Артистка отметилась в длинной шубке Тедди с плюшевым мехом цвета сочной травы. Она шла отдыхать во время перерыва и попала в кадр. Звезда хотела побыть одна.

Примечательно, что в этот же день Алла Пугачева тоже отметилась в шубке Тедии. Однако она выбрала пастельный оттенок. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица в свои года. «Как вам идет», «Всегда такая разная», «Классная», «Валерия, вы только молодеете», «До чего хорошенькая», «Ох, красивая», «Мне нравится ваша шубка», «Стиляга такая», — стали писать пользователи Сети.

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