«Мокро»: Стриженова в шубке с натуральным мехом вышла на променад с собакой в непогоду

Телеведущая решила со своим шпицем на улицу, но Москва удивила ее дождем в феврале.

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она уже много лет ведет передачу «Доброе утро», а также «Время покажет». Обычно Екатерина большую часть времени проводит на работе.

Там стилисты помогают ей подбирать образы. Она привыкла выходить в эфир в ярких платьях или костюмах. А вот в обычной жизни звезда предпочитает носить сдержанные, но женственные наряды.

больше по теме Элегантная пара: Стриженова в платье миди вишневого цвета и на каблуках вышла в свет с мужем Телеведущая в лаконичном наряде появилась в Музее русского импрессионизма.

Не раз Стриженова показывала, как возвращается домой поздним вечером. Но даже в таких случаях она уделяет время своей собаке. На этот раз телеведущая вышла на променад со своим шпицем.

Она облачилась в шубке с натуральным мехом. Наряд гармонировал по цвету с оттенком шерсти собаки. Однако в Москве настала непогода. Полил дождь, а затем его сменил пушистый снег.

«В такую погоду, как сегодня, хозяин собаку на улицу не выгонит. Мокро», — заявила Екатерина.

Поклонники оценили ее поступок. телеведущая собаку несла на руках. Многие также признались, что оказывались в подобной ситуации. «Хорошо, что у вас капюшон есть», «Шубу поэтому носят в морозы», «да, вы прям похожи с маленьким шоколадным малышом», «Какая вы молодец, гуляете с крохой», «В шубе? Вы всегда леди, но погода шепчет: пора доставать куртку», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале