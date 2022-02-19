«Все засветила»: Кристина Асмус в тугом боди грациозно вылезла из пенной ванны

Кристина Асмус уже длительное время строит карьеру в Кино. Она прославилась после съемок в сериал «Интерны». Потом Кристина стала сниматься в фильмах с откровенными постельными сценами, а также играть в театре.

Она удивляла поклонников своими смелыми образами. А после развода с Гариком Харламовым она стала еще чаще экспериментировать с имиджем и появляться на публике в женственных образах.

19 февраля Асмус поделилась пикантным видео. Она запечатлелась лежа в пенной ванне. Но потом актриса грациозно вылезла из воды и показала свою точеную фигуру в намокшем тугом боди.

Она с улыбкой выставила на показа свои бедра и стройные ноги. Кристина стала позировать перед камерой, а пена и вода стекали по ее телу. Она не показала ни капли смущения. Звезда стала дразнить фанатов.

И поклонники были сражены ее видом. Многие признались, что в восторге от ее фигуры. «Красотка! Ловкость и Грация!», «Сальто из ванной было бы эффектней», «Какие длинные ноги», «Очень стройная», «Получилось грациозно», «Все засветила», «И как волосы сухие оказались?», «Все прелести на виду», «До чего хороша», «Нет слов», «Ох, вы даете жару», — прокомментировали пост подписчики.

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