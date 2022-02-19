«Водичкой оросила декольте»: Бузова в лавандовом мини-бикини похвасталась загорелыми формами

Ольга Бузова уже больше 15 лет строит карьеру на телевидении. Она покинула шоу «Дом-2», но теперь ведет новые передачи. Примечательно, что также артистка добилась успеха, как певица. Она готовит большой концерт.

При этом уже три недели Ольга находится в Африке, где снимается в шоу. Она делилась кадрами с Аленой Водонаевой и Валей Карнавал. Они соревнуются за право быть победителем.

Обычно Бузова свободное время уделяет поездкам или спорту. Она поправилась, поэтому хочет вернуться в форму. Если на днях телеведущая щеголяла в мини-юбке, то теперь она запечатлелась в купальнике и кружевной тунике. Съемки начались рано утром, поэтому освободилась она уже к трем часа дня. лавандовое мини-бикини подчеркнуло ее стройную фигуру и загар.

«Сегодня короткий день. Три часа дня. Приехали с испытания в отель. Очень комфортное время, потому что днем можно загореть. Идеальное время, чтобы понежиться на солнышке. Офигенный купальник и туника красивого лавандового цвета», — поделилась звезда.

Потом Ольга покрасовалась у бассейна. Она приспустила лямки лифа. Телеведущая оросила свое декольте водой. Она без стеснения демонстрировала слегка выпирающий живот и ложбинку. Поклонники восхитились ее красотой. «Какая классная», «Просто чудо», «Ох, а цвет просто крутой», «Тебе очень идет», «Опять бюст появился», «Водичкой оросила декольте», «Мужчин завлекаешь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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