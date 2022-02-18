«Наконец-то жизнь возвращается»: Боня в белоснежном платье-футляре появилась на свадьбе в Санкт-Мориц

Телеведущая приехала в Швейцарию, где похвасталась своим изящным образом на торжественном мероприятии.

Виктория Боня раньше была участницей «Дома-2». Она прославилась благодаря этому проекту. Вскоре ей удалось стать телеведущей и бизнесвумен.

А так как она любит следить за собой, то стала строить карьеру бьюти-блогера, чтобы делиться советами. За последние годы светская львица постройнела. Не удивительно, что недавно она впервые показала своего жениха. Звезда счастлива в отношения.

Несмотря на то, что у Бони подрастает дочка Анджелина от прошлых отношений, она много путешествует. Не так давно экс-звезда телестройки была в Москве с возлюбленным. А на днях она прилетела в Санкт-Мориц.

Светская львица собиралась покататься на лыжах, но в первый же вечер оказалась на свадьбе. Виктории получили выступить на мероприятии. По такому случаю она облачилась в декольтированное белоснежное платье-футляр. Наряд подчеркнул ее фигуру.

«У меня сегодня такое бело платье. Я готова! Сделала яркие глаза. Уже пошла суета. Скоро все начнется, последние подготовочки», — поделилась Боня. «Зал наполняется людьми! Шампанское льется рекой!Я так рада, что все без масок! Наконец-то жизнь возвращается даже в Европу!» — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Ну что за красотка», «А на свадьбе можно в белом? Невеста не одобрит», «Какая вы сногсшибательная», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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