Яблочко от яблоньки: экс-пассия Харламова в трикотажном мини-платье вышла в свет с мамой

Гарик Харламов два года назад развелся с Кристиной Асмус. Это событие стало для многих неожиданным, так как они считались одной из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе. Но потом юморист закрутил роман с коллегой по сериалу «Гусар».

Екатерина Ковальчук оказалась очень похожа на его экс-жену, по мнению фанатов. Они стали вместе появляться на публике. А минувшим летом артист даже похудел.

Но их союз оказался не крепким. Недавно Екатерина отдохнула на Кубе в одиночестве. После возвращения в Москву она посещала красные дорожки, но больше Харламов рядом с ней замечен не был.

Говорить о личной жизни артистка отказывается. В СМИ пишут об их расставании. А вот 17 февраля она появилась на публике со своей мамой Натальей Федоровной. В машине Ковальчук предстала в плюшевой шубке.

Они приехали в бар. Так актриса встретила Вадима Галыгина. Они запечатлелись на память. Екатерина была в трикотажном мини-платье, водолазке и высоких белых сапогах. Ее мама подчеркнула стройностью, надев узкие брюки и черную тунику.

Поклонники поразились тому, как Ковальчук похожа на маму. Примечательно, что многие осыпали их комплиментами. «Какие классные», «Катя, вот это наряд»«, «Ох, вы с мамой очень похожи», «Мама такая молодая», «Как вы выглядите, платье неописуемой красоты», «Вадим всегда счастливый», «В бар с мамой прийти, дорогого стоит», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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