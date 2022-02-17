«Вся красота на виду»: 42-летняя Боня в шелковом купальнике вальяжно села в сугроб

Виктория Боня раньше была звездой «Дома-2». Однако после проекта ей удалось сначала стать телеведущей, а потом — моделью. Теперь она известная светская львица и живет в Монако, где растит дочку Анджелину.

После расставания с ирландским миллионером Алексам Смерфитом она много работала над фигурой. В свои 42 года Боня стала выглядеть так, что даже привлекла внимание Ксении Собчак.

Постройневшая звезда много путешествует. Каждый раз она появляется на публике в новых образах. Так, 17 февраля Виктория приехала в Швейцарию. Она призналась, что долго спала, поэтому не стала кататься на лыжах.

Однако светская львица не устояла и вышла на улицу в купальнике после сауны. Она была с полотенцем на голове. Боня в шелковом бикини цвета фуксии села прямо в сугроб и вальяжно позировала.

«Просто медитация», — написала звезда.

Поклонники были восхищены увиденным. Многие осыпали комплиментами ее формы. «Шикарная фигура», «Невероятная красота», «Вика, по вам сразу заметно, что влюблены», «Богиня красоты, женственности и очарования!», «Вы самая роскошная женщина», «Ох, какая», «Вся красота на виду», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно Боня перестала прятать своего жениха.

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