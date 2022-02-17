Русских видно сразу: Водянова в коротком платье с рюшами и на шпильках устроила танцы в ресторане

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей. Она блистала на модных показах в разных точках мира и подружилась с именитыми модельерами. Примечательно, что ей удалось обрести счастье и в личной жизни.

Она счастлива с Антуаном Арно. У них подрастают сыновья: Максим и Роман. Более того, у звезды есть еще трое детей от первого брака. Несмотря на свою занятость, она всегда находит время для семьи.

Но также Наталья не пропускает светских раутов. Накануне она отправилась на мероприятие, которое организовал бренд Guerlain. Там модель появилась в миниатюрном платье в бело-черном цвете с пайетками и рюшами.

Она также надела босоножки в тон. Многодетная мама произносила тост. Она привлекла внимание многих гостей, включая Германа Ларкина — блогера, глубоко погруженного в моду.

В какой-то момент ужин перерос в вечеринку. Водянова прыгала, пела и танцевала. Она зажигательно двигалась под хиты Boney M.

«Прошлой ночью мы отпраздновали силу красного с Guerlain и наш новый глобальный посол Violette организовал все с моей любовью Константином. Я была захвачена только одним человеком Германом. Спасибо всем нашим поистине замечательным гостям за то, что присоединились к веселью», — написала звезда.

Поклонники отметили, что только русские умеют так веселиться. Многие осыпали комплиментами длинноногую модель. «Вечно молодая», «Какие хорошенькие», «Это платье роскошное», «Искра молодости, свежести и внутренней чистоты», — прокомментировали пост подписчики.

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