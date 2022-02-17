Сразу после душа: Бузова в одном полотенце сверкнула своими прелестями на камеру

Телеведущая показала, как с утра выглядит ее звездное тело. Но ее танцы оказались слишком откровенными.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2», но в прошлом году перестала вести проект. Но Ольга привыкла всех удивлять, поэтому теперь активно снимается в новых шоу и передачах.

Она также намерена снова играть в театре. Пока артистка находится в Африке, где уже две недели идут съемки шоу. Там она успела покрасоваться в женственных нарядах и оказаться в центре урагана.

Обычно Ольга начинает утро с тренировки. Она хочет вернуться в форму после того, как набрала вес во время путешествий и отдыха в Куршевеле. Примечательно, что артистка не стесняется демонстрировать свою фигуру.

В ее гардеробе много юбок и шорт. А вот 17 февраля Бузова решила взбудоражить фанатов. Она приняла душ и обернулась в полотенце. С мокрыми волосами звезда стала танцевать перед камерой. Она не скрыла свои прелести.

Поклонники были сражены увиденным. Многие считают, что она стала более уверенной, чем пять лет назад, когда хвасталась безупречной фигурой. Ей адресовали много комментариев и комплиментов.

«А Оля цветет», Чтобы не случилось, она танцует», «Одежду украли? Хоть бы увидеть тебя в чем-то приличном», Ну ложбинка есть — уже хорошо», «Оля опять снимается контент для женихов», «Полотенце едва держится», «Красивая, прям есть на что посмотреть», — стали писать пользователи Сети.

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