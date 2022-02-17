«В таком не приседают»: Бузова в мини-юбке из денима блеснула рельефными формами на публике

Ольга Бузова уже много лет выступает на публике. Она смогла стать не только телеведущей и певицей. Ольга привыкла жить под прицелом камер. Примечательно, что она после расставания с Давой решила скрывать личную жизнь.

А вот своими нарядами, новыми проектами артистка хвастается с удовольствием. Вот уже несколько недель она находится в Африке на съемках шоу с Михаилом Галустяном.

На съемках Бузова зачастую дефилирует в шортах. Она с собой взяла множество нарядов. Телеведущая занимается споротом, чтобы вернуться в форму. И порой она щеголяет в бикини.

Артистка покрасовалась в розовой майке и мини-юбке из денима. Ольга также была в нежно-кремовых ботинках на шнуровке. Она стала приседать в разных местах от дома до саванны. При этом звезда не придерживала юбку.

«Удивительно наблюдать за тем, как себя ведет время… В начале казалось, что месяц будет длиться бесконечно… А сейчас, когда съемки подходят к концу, оно пролетает практически незаметно. Я еще не улетела, а уже скучаю. Африка, я тебя люблю», — написала она.

Поклонники были поражены тем, какое видео сняла Бузова. Многие посчитали ее ролик слишком пикантным. «Оля запускает новый тренд», «Оля, ты застряла в детстве? Тебе уже 40 скоро», «И зачем лицо такое делать», «Ну просто ужас», «В таком не приседают», «Фигней страдаешь опять», «Оля, ну ни танца, ни фигуры», «Все решила показать, звери разбежались», — стали писать подписчики.

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