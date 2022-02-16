Клава Кока в пуховике-дутике в клетку и джинсах клеш повеселилась с Егором Кридом в супермаркете

Клава Кока уже несколько лет выступает на сцене. К ней пришла популярность, но н сразу. Уроженка Екатеринбурга участвовала в телевизионных шоу. Она не раз слышала критику в свой адрес.

Однако потом артистка смогла поразить всех и даже подписала контракт с известным лейблом. Она уже записала хиты с Нилетто и Александром Реввой. Блондинка разбогатела, поэтому отдыхает на Мальдивах и даже успела купить квартиру в Москве с видом на реку.

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Недавно Кока покрасовалась в шубке Philipp Plein. А вот на гастролях в Самаре она появилась на публике в розовой мини-юбке и косухе. Певица не скрывает, что устает, но очередной день она провела с друзьями.

В супермаркете артистка не только закупилась продуктами, но и повеселилась с Егором Кридом и еще одним блогером. Они стали танцевать и дурачиться в отделе продуктов. Клавдия отметилась в джинсах клеш и пуховике-дутике в клетку.

«Пришли за продуктами», — написала звезда.

Поклонники были в восторге от видео. Многие отметили, что Кока единственная девушка, которая легко дружит с парями в шоу-бизнесе. «Три легенды в одном видео!», «Вы такие солнышки!», «Заходишь в магазин, а там они танцуют», «Идеальные друзья», «Самое лучшее видео, которое вообще существует!», «Крид прям заулыбался», «С вами все парни такие?» — прокомментировали пост подписчики.

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