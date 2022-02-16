Всем на зависть: Ани Лорак в мини-шортах и мерцающих сапожках подчеркнула роскошные формы

Ани Лорак уже много лет строит карьеру певицы. Она прославилась на весь мир, когда смогла принять участие в «Евровидении». Теперь певица регулярно гастролирует и продолжает удивлять поклонников своими образами.

В 43 года она может похвастаться стройной фигурой. Артистка недавно отдохнула в Дубае, где носила мини-юбки и платья. А вот теперь она вернулась в Москву, но приготовила сюрприз фанатам.

Лорак выпустила новую песню «Материк». Она сняла красочный клип и примерила яркие образы. Певица отметилась в джинсовых мини-шортах и боди цвета фуксии.

Лук также дополнили мерцающие сапоги и шубка. Наряд подчеркнул не только ее загорелые ноги, но и талию. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) также сделала высокий хвост и украсила уши сережками в форме сердечек.

Еще один образ оказался не менее смелым. Лорак покрасовалась в кожаном платье с декольте на молнии и широким поясом. Наряд подчеркнул ее бюст. Она дополнила образ лишь ожерельем.

Поклонники пришли в восторг от нарядов. Многие посчитали, что артистка похорошела. «Два образа просто бомбические», «Шикарный образ», «Слов нет», «Как всегда, красивая», «Вау, какая красавица, какие снимки», «Оба очень крутые. От вас невозможно оторвать глаз!» — прокомментировали пост подписчики.

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