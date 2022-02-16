После родов куколка! Нюша в бархатном купальнике-бандо козырнула идеальной фигурой «восьмеркой»

Нюша продолжает выступать на публике. Она выпускает новые хиты и даже записала песню с Егором Кридом. Однако в прошлом году певица решила сделать паузу. Она объявила о беременности.

Вместе с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой артистка путешествовала, а потом остановилась в Дубае. Именно там в декабре она родила сына, чье имя до сих пор держит в тайне. Примечательно, что она быстро вернулась в форму.

Недавно Нюша возобновила поездки. Она отдохнула на Мальдивах. Певица делилась красочными кадрами. Но долгое время фигуру она прятала под нарядами оверсайз.

Но на днях артистка призналась, что довольна фигурой, хоть еще продолжает над ней работать. Она устроила фотосессию в бархатном купальнике-бандо. Звезда подчеркнул свою фигуру-«восьмерку». Она блеснула осиной талией и стройными ногами.

Нюша даже искупалась в океане. Она без стеснения демонстрировала свои формы и лицо без макияжа. Поклонники осыпали певицу комплиментами. «Купальник просто пушка», «Прекрасно выглядишь», «Какая красивая женщина», «Нюша, ты прекрасна», «Очень красивая женщина», «После родов так выглядеть! Вот это труд», «Ноги длиннее пальм», «Формы прям раздались», «Неплохие формы для молодой мамы», — прокомментировали пост подписчики.

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