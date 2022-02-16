Без фильтров и макияжа: Рудова в мини-бикини на завязках блеснула глубоким декольте

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Многие зрители знают ее по роли в сериале «Татьянин день». Но в ее копилке есть и десятки других работ.

Она обладает притягательной внешностью, поэтому зачастую ей предлагают играть роковых красавиц. Актриса регулярно появляется на вечеринках и светских раутах. В свои 38 лет она может похвастаться стройностью, поэтому любит носить женственные наряды.

В соцсети Рудова поделилась пляжными фото. Она отдохнула на Бали с друзьями. А так как актриса в прошлом году много занималась спортом, блондинка решила покрасоваться в купальнике цвета сочной травы.

Она решила показать свое лицо без макияжа и фильтров. При этом Наталья нес крыла роскошное декольте. Она лежала у бассейна, хвасталась подтянутой фигурой во всей красе.

Потом актриса также позировала в бикини и прозрачном кроп-топе. Она показала свою осиную талию и изящные бедра. Многих звезда сразила своей красотой. Рудова получила сотни комплиментов.

«Красиво лежишь», «Вы самая красивая», «Милашка», «Без макияжа очень хорошенькая», «Идеальные формы», «Безумно хороша», «Идеальный купальник», «Красивая стройняшка», «Какова красот», «Крашиха», «Ну вы прям русалочка», «Животик безупречный», — стали писать пользователи Сети.

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