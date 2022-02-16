«Слюнки подбираем»: Муцениеце в тугих лосинах и топе подразнила своими прелестями фигуры

Агата Муцениеце уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Она не скрывает, что раньше работала моделью, но в итоге стала актрисой. Ее прославила роль в сериале «Закрытая школа», а вскоре она стала женой Павла Прилучного.

Влюбленные были счастливы вместе, но в 2020 году развелись Даже ради общих детей Тимофея и Мии они не стали сохранять отношения. Примечательно, что вскоре у Агаты жизнь изменилась.

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Теперь она чаще снимается в новых проектах. Также актриса стала больше внимания уделять внешности. Поклонники заметили, что ее наряды даже стали более женственными.

И несмотря на то, что она похудела после участия в «Ледниковом периоде», артистка недавно провела неделю в детокс-клинике. Она постройнела до желаемых 52 килограммов. Муцениеце решила похвастаться фигурой.

В соцсети она поделилась кадром, на котором предстала в тугих лосинах и топе. Актриса похвасталась осиной талией и подтянутыми формами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие одарили комплиментами звезду. «Ну что за красота», «Просто прелесть», «Вот это красотка», «Ох, какая вы роскошная», «Фигура бесподобная», «Слюнки подбираем», «Ауф, какая», «Агата, вы бесподобная», «Что за тростиночка», — прокомментировали кадры подписчики.

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