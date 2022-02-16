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Ирина Дубцова в брючном костюме и ожерелье с бахромой повеселилась с Эмином Агаларовым

Певица станцевала медленный танец с известным артистом. За ними наблюдали все гости вечеринки.

Ирина Дубцова в брючном костюме и ожерелье с бахромой повеселилась с Эмином Агаларовым
Ирина Дубцова. Фото: Globallookpress.com

Ирина Дубцова на днях отпраздновала свое 40-летие. Певица многим знакома еще по «Фабрике звезд». Со временем она стала не только популярной исполнительницей, но и композитором. Ирина пишет хиты для многих артистов.

Она признавалась, что к ней стоят в очереди за песнями. Единственное, в чем пока звезда не обрела счастье — в личной жизни. После развода с Романом Черницыным она так и не обрела новую любовь.

Однако за последние годы Ирина смогла похудеть. Она не перестает работать над своей фигурой. Певица никогда не была обделена мужским вниманием.

И известная телеведущая Юлия Барановская поделилась кадрами, на которых Дубцова повеселится на вечеринке с Эмином Агаларовым. Они не только пели дуэтом, но и танцевали медленный танец. Именинница была в черном костюме с брюками клеш и ожерельем с бахромой.

Гости наблюдали за необычным дуэтом. Многие осыпали комплиментами Ирину. «Какая красивая», «А пара была бы огонь», «Какая роскошная женщина», «Столько грации», «Эмин прям олицетворение принца», «Как красиво поют», «Нужен дуэт срочно», «Какая красочная картинка», «Это совпадение на 100%», «Какая Ира счастливая», «Классные», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что накануне Нового года Эмин воссоединился с бывшей женой Аленой Гавриловой.

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