В 40 лет без макияжа: Вера Брежнева в бархатном халате прикрыла свои точеные формы

Певица поделилась кадром с отдыха в Париже. Она показала себя без прикрас.

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она уже много лет выступает на сцене и может похвастаться большим количеством хитов. Недавно артистка отпраздновала свое 40-летие.

Она собрала родных и друзей в Киеве, устроив вечеринку. Певица красовалась в белом платье и танцевала с мужем Константином Меладзе. Она заверила, что легко приняла свой новый возраст.

Обычно Вера много путешествует. 14 февраля они посетила Париж. Она успела погулять под дождем и поужинать с роскошном ресторане. Певица покрасовалась в роскошном наряде с прозрачной блузкой.

А вот перед сном она успела отправится в СПА. Артистка запечатлелась в бархатном халате. Она прикрыла свои точеные формы. При этом Брежнева была без макияжа и укладки. Ее волосы растрепались.

«В итоге получился день абсолютно наполненный любовью», — отметила звезда.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит жена Меладзе. Многие посчитали, что без макияжа она помолодела на 20 лет. «Что за девочка», «Идеальная кожа! Прям круто», «Такая милая», «Тут словно подросток», «До чего красивая», «Вера, поражаете в самое сердце», «Ну нельзя так выглядеть! Зависть берет», «Нежность, вы очень хорошенькая без косметики», — стали писать пользователи Сети.

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