«Пуговка не выдержала»: Бузова в шортах «в облипку» и топе засветила свои прелести на съемочной площадке

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру телеведущей. Она также показала, что может петь, и преуспела в этой сфере, хоть многие ее и критиковали. В прошлом году артистка также стала больше путешествовать.

Она балует себя изысканными блюдами и любит наряжаться в женственные платья. Однако блондинка поправилась, поэтому в последнее время она старается вернуться в форму.

Уже несколько недель Ольга находится на съемках шоу в Африке. Компанию ей составляет Михаил Галустян. Примечательно, что телеведущая с радостью проводит время у бассейна и носит легкие наряды.

На днях она заверила, что похудела, но ее поймали на лжи. А вот 15 февраля Бузова решила провести экскурсию по съемочной площадке. Она предстала в полосатых мини-шортах и топе без лифа.

Наряд позволил ей подчеркнуть длинные ноги. Но Ольга также не скрыла изъяны. Поклонники заметили, что шорты расстегнуты. Многие посчитали, что она их просто не смогла застегнуть из-за живота.

«Оль, как-то маловат наряд», «Ну прям выросла из этих шортиков», «Пуговка не выдержала», «Ну нет гармонии! Верх закрытый нужен или нет», «Ну кто тебя так одевает», «Смутила всех мужчин там», «Да, ты прям в теле! Шорты едва застегнула», «Как-то несуразно выглядишь», «Оля, иди еще тренируйся», — стали писать пользователи Сети.

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