«Я абсолютно счастлива»: Вера Брежнева прогулялась под дождем в Париже

Певица на один день приехала в самый романтичный город в мире. Она показала, как ей удалось провести время.

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что группа «ВИА-Гра» сделала ее знаменитой. Но уже длительное время блондинка выступает сольно.

Она предпочитает выглядеть женственно, поэтому зачастую носит вечерние платья. Однако в обычной жизни артистку можно увидеть в джинсах и жакете. Этой зимой она не раз отметилась в пуховике-дутике.

Но 14 февраля Вера улетела из России. Ей назначили деловую встречу в Париже. Она была рада оказаться в романтическом городе в День всех влюбленных. Примечательно, что певица выбрала уютный новый отель, нашла несколько ресторанов.

А после обеда она отправилась на променад. Неожиданно пошел дождь, о это не испугало Брежневу. Она была в черном пальто, а свитер повязала на плечи. Звезда распустила волосы.

«И восхитительный получился день! Вернее вечер, ночь и утро», — отметила она. «Иду гуляю по Парижу и тут пошел дождь. И что вы думаете, как раз фраза о том, что кто-то мокнет под дождем, а кто-то гуляет — она работает! Я гуляю и я абсолютно счастлива!» — заявила певица.

Поклонники одарили комплиментами жену Константина Меладзе. Многие отметили, что благодаря ее снимками словно сами один день провели во Франции. «Ну до чего классно», «Вот это красота», «Вера, вы очаровательная», «Безумно красиво», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале