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«Любовь – прорыв в вечность»: Анна Кошмал разместила редкий кадр с татуированным мужем

Звезда сериала «Сваты» поздравила всех с Днем святого Валентина.

«Любовь – прорыв в вечность»: Анна Кошмал разместила редкий кадр с татуированным мужем
Анна Кошмал. Фото: Globallookpress.com

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram разместила редкий кадр со своим мужем, которого она практически никогда не показывает в соцсетях.

Анна Кошмал с мужем
Анна Кошмал с мужем. Фото: instagram.com/smorkovkina/

На кадре он обнимает любимую жену. Видно, что у мужа Анны Кошмал на руке большая татуировка.

«Любовь — это состояние выхода за рамки времени прошлого, настоящего и будущего. Любовь — прорыв в вечность. Друзья, с Днем влюбленных! И пусть светлая и чистая любовь никогда не покидает ваши сердца, ведь именно она питает все живое».

Анна Кошмал

Напомним, что Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. Летом 2018 года у нее с мужем родился сын Миша.

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