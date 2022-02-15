«Любовь – прорыв в вечность»: Анна Кошмал разместила редкий кадр с татуированным мужем

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram разместила редкий кадр со своим мужем, которого она практически никогда не показывает в соцсетях.

На кадре он обнимает любимую жену. Видно, что у мужа Анны Кошмал на руке большая татуировка.

«Любовь — это состояние выхода за рамки времени прошлого, настоящего и будущего. Любовь — прорыв в вечность. Друзья, с Днем влюбленных! И пусть светлая и чистая любовь никогда не покидает ваши сердца, ведь именно она питает все живое». Анна Кошмал

Напомним, что Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. Летом 2018 года у нее с мужем родился сын Миша.

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