Волосы до талии: Шубская в одном халатике с прозрачными рукавами покрасовалась в ванной

Анастасия Шубская уже больше пяти лет счастлива в отношения с Александром Овечкиным. Она является младшей дочкой Веры Глаголевой. Пара после свадьбы стала жить в Вашингтоне, но они регулярно прилетают на родину. Анастасия уже дважды стала мамой. Она растит трехлетнего сына Сергей и годовалого Илью. Однако хоккеист признавался, что мечтает о дочке.

Недавно Шубская приехала в Москву, но без мужа. Она проводит время в кругу родных. На днях светская львица погуляла в центре города и побывала в гостях у сестры Марии Нахапетовой.

А вот 14 февраля она неожиданно поделилась домашними кадрами. Жена Овечкина запечатлелась в ванной комнате. Она прикрыла хрупкую фигуру халатом с прозрачными рукавами. Анастасия распустила волосы и накрасилась.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена хоккеиста. Многие отметили, что она утонченная, как мама. Другие посчитали, что у нее идеальная фигура.

«Ну разве можно так выглядеть после родов?», «Анастасия, что за красота», «Вы прям леди всегда и во всем», «Такая элегантность», «Очень красивая», «Как повезло Саше», «Ну чудесная», «Слов нет», «Волосы такие длинные, классно», «Очень стройная», — прокомментировали пост подписчики. Оказалось, что она собиралась на концерт Димы Билана, на котором отметилась и Ксения Бородина.

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