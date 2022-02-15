«Просто нет слов»: 42-летняя Боня в белоснежном нижнем белье блеснула фигурой в постели

Телеведущая поделилась смелым фото, остановившись в одной из квартир «Москва-Сити» с возлюбленным.

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2». Однако она продолжает быть частью шоу-бизнеса. Зачастую Виктория снимается для глянца, посещает вечеринки и даже ссорится со знаменитостями.

При этом бизнесвумен давно живет в Монако, где растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Однако теперь у нее появился новый возлюбленный. Его имя она скрывает.

На днях Боня прилетела в Москву. Оказалось, что жениха она взяла с собой. И День всех влюбленных они провели в квартире в «Москва-Сити» с панорамным видом на город. Светская львица запечатлелась в постели в белом нижнем белье.

Она похвасталась своей подтянутой фигурой и плоским животом. Виктория вальяжно позировала на белоснежной простыне, закрыв глаза руками.

«С днем влюбленных! Идеальный День Святого Валентина, это когда ты проводишь его в постели с любимым человеком, валяясь весь день в обнимку и болтая обо всем и не о чем», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая фотография», «Ну ничего себе», «Просто нет слов», «Очень нежно», «Фигурка роскошная», «Вы выглядите бесподобно», «Ну до чего хороша», «Виктория, это горячо», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что 42 года Боня старается выглядеть молодо. Она даже стала бьюти-блогером, чтобы делиться своими секретами.

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