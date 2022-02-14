«Ну что за красотка»: Пелагея в трикотажном платье с глубоким декольте похвасталась новой прической

Певица получила неожиданный сюрприз в День всех влюбленных.

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако ей зачастую приходится ездить на гастроли, а также участвовать в различных шоу. В январе она устроила себе отпуск.

Артистка отдохнула с дочкой Таисией на Мальдивах. Но не так давно она появилась в прокуратуре, где блондинку наградили. Уже тогда поклонники восхитились ее образом.

А вот 14 февраля Пелагея находилась на концерте. Однако ее поздравили члены ее группы. Уже несколько лет певица состоит в разводе, поэтому День святого Валентина не отмечает.

Но ей сделали сюрприз, подарив цветы и воздушные шарики. Примечательно, что артистка была в восторге. Она отметилась в трикотажном силуэтном платье бледно-голубого цвета и ботильонах. Артистка не скрыла кружевное нижнее белье, показав декольте. Пелагея также сделала более короткую прическу с кудряшками. Она прыгала от восторга.

«Спасибо ребятам за такое поздравление и прекрасное настроение Поли! Всем-всем — счастья в любви!» — гласит подпись к видео.

Поклонники восхитились молодой мамой. Многие адресовали ей комплименты. «Очень красивая девочка! С праздником! Любви вам и женского счастья», «Большое счастье видеть Полю счастливой! Такая красивая!», «Счастья вам вселенского», «Ну что за красотка», «Новая прическа, новая жизнь, какая счастливая Пелагея!», «Вот это женственность», — прокомментировали пост подписчики.

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