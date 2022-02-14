«Невозможно насмотреться»: Утяшева в мини-платье с разрезом предстала с Волей на съемке

Ляйсан Утяшева счастлива в браке с Павлом Волей. Раньше она была художественной гимнасткой, но завершила карьеру в спорте и начала работать на телевидении. Уже давно она ведет шоу про танцы.

Примечательно, что Воля также ведет разные передачи. При этом он регулярно признается в любви жене. В прошлом году пара отметила годовщину в Париже. Напомним, что у них подрастают дети: Роберт и София.

14 февраля Ляйсан не упустила возможности трогательно поздравила мужа. Она поделилась кадрами с модной фотосессии. Телеведущая позировала в черном мини-платье с разрезом на спине в виде сердца.

Она чувственной позировала с Волей. Также Утяшева отметилась в белоснежном костюме со струящимися брюками. Супруги продемонстрировали семейную идиллию спустя почти 10 лет брака.

«Невозможно „заездить“ фразу „Я тебя люблю!“, заслушать любимый трэк, насмотреться на любимые фотографии. Паша, я тебя люблю! P.S. сегодня лишь очередной повод признаться в любви… для этого ведь не нужен специальный день», — написала звезда.

Поклонники осыпали пару комплиментами. Многие признались, что считаю их примером крепких отношений. «Вы созданы, и обязаны быть вместе», «Какие вы классные», «Господи, какие вы красивые!», «Невозможно насмотреться на вас, ваши отношения», «Интеллигентная пара», «Как классно и искренне», — прокомментировали пост подписчики.

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