«Саша купил свидание со мной»: жена рэпера T-killah рассказала об их знакомстве

В 2019 году рэпер T-killah (настоящее имя — Александр Тарасов) распрощался с холостяцкой жизнью и женился на красавице-телеведущей Марией Беловой.

Перед Днем святого Валентина 2022-го они стали гостями YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой, и известная гимнастка решила выпытать у пары историю их знакомства.

«Саша купил свидание со мной, — спокойно заявила Мария. – Мы участвовали в благотворительном аукционе, там я как ведущая была лотом, соответственно, можно было купить встречу со мной, и деньги пошли бы на благотворительность. И Саша почему-то решил участвовать в этом аукционе…» «Я знал о существовании Маши, мне она нравилась. И тут мне присылают эту ссылку на Facebook, — продолжил рассказ T-killah. — А я как раз тогда находился в таком состоянии, что вот все – пора искать девчонку нормальную. Вот эти все непонятные загулы уже вот здесь были (показал пальцем у горла, — Прим. авт.). И вижу Машу, думаю: приведет к чему-то, значит, приведет».

За свидание с Марией участники аукциона предлагали по 50-70 тысяч рублей. Тарасов предложил 100, некий банкир перебил его ставку – 150. Рэпер пошел ва-банк, заявил 200, и его уже никто не переплюнул.

Пара встретилась за чашкой кофе, артист пригласил девушку на свой концерт, но она отказалась из-за работы. К тому же ведущая явилась на встречу в полностью закрытом наряде, даже не пытаясь соблазнить звезду.

Белова, ныне Тарасова, призналась, что мужчина ей сразу понравился, но ее настораживали его YouTube-высказывания о девушках и отношениях. И рэперу пришлось объяснить, что он имел в виду, когда хулиганил на различных шоу.

«В общем, встречаясь с Сашей, я «запрыгивала в последний поезд» и, слава богу, что этот поезд был в хорошем направлении, и мне повезло, да», — подытожила Мария.

Она добавила, что именно будущий супруг научил ее женственно одеваться и демонстрировать свою красоту. Он же поднял самооценку девушки, за что она ему очень благодарна.

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