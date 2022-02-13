Нестандартный ребенок: Тигран Кеосаян вспомнил, чем изводил мать в детстве

В новом интервью известный режиссер Тигран Кеосаян вспомнил свои детские годы в Москве. Создатель фильма «Ландыш серебристый» рассказал, что он был в меру хулиганистым и нестандартным ребенком.

Нестандартность выражалась во вкусовых предпочтениях будущего постановщика.

«Хоть мама потрясающе готовит, в том числе и кавказские блюда, я очень любил консервы. Возвращаясь из школы, на сэкономленные деньги я покупал в продовольственном «консерву», открывал ее на скамейке у дома и ел, читая книжку. Маме звонили соседи, она спускалась и ругалась: «Что о нас подумают — что мы не кормим ребенка?!» Поэтому детство — это консервы, пельменная рядом со школой, где порция со сметаной стоила 37 копеек, а без — 18», — рассказал Кеосаян журналу «Москвич».

Говоря о еде, режиссер вспомнил армию, и отметил, что там питание было еще более экстравагантным.

«Когда шли на суточные дежурства, то брали пять сырых яиц, батон белого хлеба и три плавленых сырка «Волна» или «Дружба». Сырыми яйцами хорошо наедаешься: пробиваешь две дырочки — с тупого конца и с острого — и выпиваешь, запрокидывая голову. Сейчас вспоминаю и понимаю, что такое организм может пережить только в 19 лет», — признался Тигран Эдмондович.

Напомним, детство Кеосаяна прошло в Москве. Он родился в семье режиссера и актрисы и после школы устроился работать на «Мосфильм». Одновременно Тигран поступил во ВГИК, но прервал обучение, чтобы пройти срочную службу в советской армии. Отдав долг родине, он восстановился в институте.

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