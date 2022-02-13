«Ну конфетка»: постройневшая Бузова в купальнике-бандо продемонстрировала загорелую фигуру

Телеведущая поделилась новым видео из Африки. Она призналась, что у нее возникла проблема.

Ольга Бузова является известной телеведущей. И хоть она уже не ведет шоу «Дом-2», армия ее поклонников только растет. В свои годы артистка мечтала быть мамой, но пока она так и не встретила любовь.

После расставания с Давой блондинка еще больше погрузилась в работу. Однако в этом году она успела отдохнуть в Куршевеле и отметить день рождения в Сочи. Теперь звезда находится на съемках в Африке.

На этот раз Ольга решила похвастаться не новыми шортами, а тем, как постройнела. В последние месяцы она не раз слышала критику своей фигуры. Но телеведущая приложила усилия, чтобы хорошо выглядеть.

В перерыве между съемками она покрасовалась в тунике с бахромой и купальнике-бандо. Бузова решила показать загорелые ноги и роскошную ложбинку. При этом она не стала утаивать проблему.

«Есть небольшая проблема, которую нужно решить. Постоянно в кадре у меня лицо в защите и тональнике. Получается, что у меня ручки чуть-чуть подзагорели, грудка тоже, ножки, а лицо белое. Свой перерыв на обед я потрачу на то, чтобы полежать на солнышке. Чтобы чуть-чуть сровнять загар. А этот прекрасный комплект от моей Леночки. Уже много лет мы вместе. Красиво!» — поделилась звезда.

Поклонники посчитали, что она хорошо выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну так гораздо лучше», «Оля, ты прихорошенькая», «Ну конфетка», «Ножки очень красивые», «А кажется, что загорела!», «Оля, живот уже плоский! Какая ты молодец», — стали писать пользователи Сети.

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