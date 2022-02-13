Кожаная рубашка и яркое пальто: 39-летняя Водянова без макияжа и укладки вышла в свет

Наталья Водянова уже давно строит карьеру модели. Она смогла достигнуть мировой известности. На подиумах Наталья дефилирует с топовыми моделями. Многие молодые девушки хотят на нее ровняться.

К слову, Российская красавица обрела счастье и в личной жизни. Она вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. У них подрастают сыновья: Максим и Роман. Но также у звезды есть дети от первого брака: Лукас, Нева и Виктор.

Порой Наталья делится семейными кадрами. Даже во время прогулок она предпочитает выглядеть элегантно. На этот раз модель появилась на публике в кожаной рубашке с цепочкой вместо галстука.

Изюминкой образа стало пальто апельсинового цвета. Многодетная мама была без макияж и укладки. Она надела защитную маску. Водянова в скором времени отметит 40-летие, но она не боится демонстрировать свою естественную красоту.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Модель получила много комплиментов. «Очень хорошенькая», «Наталья, вы всегда бесподобны», «Какая фарфоровая кожа», «Очень красивый цвет пальто», «Любуюсь вами», «Вы вдохновение», «Какая у вас улыбка, уу видно даже в маске», «Глаза цвета океана», «Такой небрежный хвост, мне кажется, носят только русские», — прокомментировали пост подписчики.

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