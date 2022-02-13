Руками прикрыла все: похудевшая Муцениеце в прозрачном топе блеснула красотой своих форм

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет работает в киноиндустрии. Однако прославила ее роль в сериале «Закрытая школа». Тогда она и встретила Павла Прилучного, с которым почти 10 лет прожила в браке.

А в 2020 году артистка пережила развод. Она осталась одна с двумя детьми. Однако после развода актриса стала участвовать в новых съемках и даже преобразилась.

Недавно Агата приняла участие в шоу «Ледниковый период». Постоянные выступления на льду дали свои результаты. Она призналась, что похудела. Но на днях актриса решила провести время в детокс-клинике.

Она занялась скандинавской ходьбой и рисованием. А 12 февраля ей предложили необычную процедуру. Муцениеце запечатлелась на кушетке в прозрачном топе и с одноразовой шапочкой на голове. руками она прикрыла свои прелести.

«Друзья, я спешу поделиться! Смотрите! У меня сейчас эти штаны буду надуваться, как у космонавта, и сдуваться. К стати, я уже взвесилась и вешу уже 53,3 килограмма, а завтра буду 52», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Ну без макияжа такая милашка», «Как интересно», «Вы уже очень стройная», «Агата, кого вы хотите сразить! Выглядите шикарно», «Ох, ну что за вид», «Такая вы стройная, и так глаза радуются», — стали писать пользователи Сети.

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