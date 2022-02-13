«Ноги от ушей»: Ани Лорак в миниатюрном платье и на каблуках засветила прелести фигуры

Певица вместе с дочкой Софией оказалась на публике после выступления.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она уже много лет строить карьеру и добилась больших высот. Примечательно, что даже в 43 года артистка может похвастаться стройной фигурой.

Она после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу стала еще больше работать. Более того, поклонники считают, что певица постройнела и похорошела. Недавно звезда свой отпуск провела в Дубае.

А вот на днях Лорак впервые за долгое время дала концерт. Она выступила на публике в мини-платье с бахромой и туфлях на каблуке. Певица подчеркнула свою осиную талию и стройные ноги. Она исполнила свои старые и новые хиты.

А после концерта артистку подловили с повзрослевшей дочкой Софией. Они дефилировали по коридору. И если Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим.ред.) засветила свои прелести, то ее наследница продемонстрировала современный образ с брюками в пол и шапкой-лягушкой.

«Каждая встреча с моими любимыми зрителями — огромное счастье. Спасибо, что вы есть у меня. Незабываемый вечер!» — написала звезда в соцсети.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие адресовали ей комплименты. «Какие красавицы. Сонечка такая большая», «Красота необыкновенная! Какое красивое платье! Вам очень идет», «Какие милые с Сонечкой», «Ноги от ушей», «Вот наряд! Богиня вернулась», «Мы любуемся каждым сантиметром ног твоих загорелых», «Слюнки подбираем», «Красавица невозможная», — прокомментировали пост подписчики.

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