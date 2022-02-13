«Просто нет слов»: 40-летняя Брежнева в нижнем белье похвасталась роскошным декольте на камеру

Певица во время поездки в Варшаву сделала смелые кадры. Она восхитила поклонников.

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что раньше певица была солисткой группы «ВИА-Гра», но потом ее армия поклонников стала еще больше.

Артистка предпочитает выступать в роскошных вечерних нарядах. Она недавно отпраздновала 40-летие. Звезда устроила вечеринку, на которой отметилась в объятиях Константина Меладзе.

Обычно Вера редко делится личными фото, но в последнее время она стала более открытой. Певица после праздника отправилась в Варшаву. Она осталась в восторге от поездки. В туалете блондинка покрасовалась в черном нижнем белье.

Она показала свое роскошное декольте. Брежнева без стеснения показала, как выглядит без макияж и укладки. Но потом она сделала вечерний мейк-ап с тенями.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Вера. Многие отметили, что не все в ее возрасте могут похвастаться стройностью. «Эх, мне бы в 40 лет так выглядит», «Вера, совершенная красота, женственность», «Нереально, в 40 и такая вся красотка», «Красотка, без слов!», «Для Кости фото?», «Просто нет слов», «Они глазки сияют от любви», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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