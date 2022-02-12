Только из воды: Каменских в миниатюрном бикини из треугольников подразнила прелестями

Певица поделилась пикантным видео с отдыха. Она нашла новый ракурс для съемки своей фигуры.

Настя Каменских является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Долгое время певица выступала с Потапом. Они исполняли заводные песни.

Но после свадьбы артистка стала все силы отдавать сольной карьере. Примечательно, что она продолжает выступать в провокационных платьях, которые подчеркивают формы. Многие сравнивают ее с американской звездой Ким Кардашьян.

Не так давно Каменских отдохнула в Мексике. Она взяла с собой множество нарядов. Однако большую часть времени певица щеголяла в купальнике. Она не скрывает, что занимается спортом.

Но поклонники заметили, что ее формы округлились. На этот раз артистка покрасовалась на яхте. Она только вышла из воды, поэтому тело было покрыто капельками. Настя показала фигуру в белом бикини из треугольников на тесемках.

Поклонники восхитились ее красотой. Звезда показала все тело от щиколоток до кончиков пальцев. «Удивительный контур и силуэт», «Очень выделываешься», «Какая русалка», «Как интересно, так кажешься стройнее», «Вся мокрая», «Лучше лицо сними», «Настя, какой вид», «Какая вы красотка», «Просто завораживает», «Женские изгибы — лучшее в кадре», — прокомментировали пост подписчики.

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