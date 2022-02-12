«Какая фигурка!»: Рудковская в купальнике Chanel с эффектом стройности показала, как можно выглядеть в 47 лет

Телеведущая щегольнула на пляже в дорогом купальнике и похвасталась загаром.

Яна Рудковская уже давно стала известным продюсером. Она также во всем помогает мужу Евгению Плющенко. У пары подрастают сыновья: Александр и Артемий.

Супруги любят проводить время вместе, но на этот раз светская львица поехала отдыхать в одиночестве. Яна взяла с собой множество нарядов. Она давно прославилась, как модница. В ее гардеробе можно найти только брендовые вещи.

И ели первое время Рудковская красовалась в купальниках, которые шьет ее подруга Наталья Ким, то потом она даже рискнула показать живот в алом бикини.

В 47 лет жена Плющенко может похвастаться стройностью. Однако свое декольте она привыкла прятать. На этот раз Яна вышла на мальдивский пляж в черно-белом купальнике Chanel с разрезом. Наряд пожчеркнул ее загар и длинные ноги.

К слову, закрытые монокини и графичные рисунки скрывают живот. Так Рудковская смогла замаскировать все изъяны фигуры. Ее образ многих поклонников сразил наповал. «Прекрасно выглядите», «Шикарно выглядит, как всегда», «Какая фигурка!», «Какой эффектный купальник. И вам очень идет», «Вы, как всегда, элегантная нежная настоящая женщина», — прокомментировали пост подписчики.

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