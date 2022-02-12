«Ты просто М-ку купила! Это даже XL»: Бузова в шортах в ромашку оконфузилась на публике, не скрыв лишний вес

Ольга Бузова является популярной исполнительницей. Она также много лет ведет передачи. Блондинка не скрывает, что много денег тратит на одежду. Также все чаще она путешествует.
Примечательно, что Бузова после расставания с Давой побывала во многих странах и ни в чем себе не отказывала. В итоге артистка поправилась. Теперь она пытается вернуться в форму. Но у нее не всегда есть время на тренировки, так как звезда сейчас находится на съемках в Африке.
Несмотря на лишний вес, Бузова без стеснения носит шорты и мини-юбки. Так как в Африке жарко, она то и дело делится кадрами, на которых купается в бассейне. На этот раз телеведущая устроила танцы в мини-шортах в ромашку и топе. Ботинки на шнуровке дополнили ее образ. Ольга оголила живот и ноги. Она стала красоваться у зеркала.
А вот по пути на съемочную площадку звезда едва не потеряла шорты. Она показала, что они ей очень велики.
«Я похудела», — заявила звезда.
Однако ее подловил на лжи собственный PR-директор Антон.
«Ты просто М-ку купила! Это даже XL», — заявил он, посмотрев на бирку.
Поклонники высмеяли попытку звезды выглядеть стройнее. Многие отметили, что даже в наряде не по размеру видны ее формы. «Да, Оля, позор», «Какой ужас», «Так и потерять шорты можно», «Вот обман и вскрылся», «Да, Друзья бывают разные», «Наряд нелепый вообще», «Лучше работай над фигурой, а не носи такие безвкусные вещи», «Смешно вышло», — прокомментировали пост подписчики.
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